فوانيس وأفلام وورش «خارج السياق» في «البينالي»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنظّم مؤسسة الشارقة للفنون، ضمن فعاليات بينالي الشارقة 14 «خارج السياق»، مجموعة من البرامج الفنية والمجتمعية المستوحاة من ثيمات وموضوعات البينالي الرئيسة التي صاغها القيّمون عمر خليف وزوي بت وكلير تانكونس، والتي تستهدف الجمهور بمختلف فئاته وتوجهاته الفكرية والثقافية، وتشمل ورش عمل ودورات تدريبية موجهة للصغار والكبار. ويعرض ضمن برنامج الأفلام المصاحب للبينالي، غداً، في سينما سراب المدينة في ساحة المريجة، فيلم «من اخترع لعبة اليويو؟ من اخترع المركبة المتجولة على سطح القمر؟»، من إخراج الفنان كيدلات تاهيميك. وتروي هذه الفانتازيا التي تدور حول الفضاء، أحلام رجل مصمّم على أن العالم الثالث سيدخل سباق الصعود إلى القمر.

أما البرنامج المجتمعي فيقدم ورشة «التطريز»، بعد غد، في مبنى المقتنيات في ساحة الفنون، وتشرف عليها المحاضرة في الفنون الجميلة والتصميم الغرافيكي، سرور أميني. فيما تقدم مدرسة بينالي الشارقة 14 برنامجاً تعليمياً فنياً. ويحتضن مركز المدام للفنون، بعد غد، ورشة «مقدمة في الفنون المسرحية».

وفي الثاني من مايو المقبل، يقدم البرنامح ورشة «فوانيس رمضان» في مركز الفن للجميع في ساحة المريجة، ليبتكر المشاركون فوانيسهم الخاصة من قوارير معاد تدويرها، ويستخدموا نماذج مستوحاة من الثقافة الإسلامية لتزيينها، ثم يتم استعمال الفوانيس لتزيين حديقة الحي في مؤسسة الشارقة للفنون أثناء شهر رمضان المبارك.