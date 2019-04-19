نصائح لاختيار لوحة مفاتيح الكمبيوتر المناسبة

المصدر: برلين - د. ب. أ

تُعد لوحة المفاتيح من التجهيزات التي لا غنى عنها للموظفين والمستخدمين المحترفين، كما يمكن لعشاق الألعاب استعمالها مع الفأرة عند الرغبة في الاستمتاع بالألعاب على الحواسيب المكتبية. وتزخر أسواق الإلكترونيات بمجموعة متنوعة من لوحات المفاتيح، التي تلبي مختلف المتطلبات.

وقال يوليوس باينكي، من مجلة «c’t» الألمانية، إن الشركات العالمية عادة ما تقوم بتنويع باقة منتجاتها وطرح موديلات متخصصة، فإلى جانب الموديلات التقليدية العامة، توجد موديلات للمستخدمين كثيري الكتابة أو لعشاق الألعاب.

وتمتاز لوحات المفاتيح المخصصة للمستخدمين كثيري الكتابة بوجود أزرار جيدة، مع توفير إحساس ملائم للكتابة، وانخفاض الضجيج الصادر عنها، علاوة على وجود بعض الأزرار الإضافية أو عناصر التحكم. ويتعين على أصحاب أجهزة الـ«لاب توب» في المكاتب استعمال لوحة مفاتيح وشاشة خارجية. ونظراً للتصميم الثابت للوحة المفاتيح والشاشة بأجهزة الـ«لاب توب»، فإن وضعية الكتابة بواسطة هذه الأجهزة عادة ما تكون غير مريحة وغير صحية، وعادة ما يعاني المستخدم كثير الكتابة على أجهزة الـ«لاب توب» آلاماً في المفاصل، خصوصاً اليدين والذراعين، ولذلك فإن لوحة المفاتيح العملية مصمّمة في الأساس للحفاظ على المفاصل، وتجنّب المشكلات الصحية.

وأشارت الطبيبة فيته شرامان، من الهيئة الألمانية للفحص الفني، إلى أن الأشخاص الذين يعملون طوال النهار أمام شاشات الحواسيب، تزداد لديهم المخاطر الصحية بسبب الوضعية الخاطئة للأيدي أثناء العمل، ولذلك لا تشتمل لوحات المفاتيح العملية على نطاق أزرار ممتد، لكنها تتضمن نطاقين منحدرين للخارج، مع وجود تجويف في المنتصف، وذلك من أجل أن تظل الأيدي في خط مستقيم مع الساعدين، وهو ما يؤدي إلى إجهاد الرسغين بدرجة أقل. وتنصح الطبيبة الألمانية شرامان بتعديل ارتفاع الجانب الأمامي للوحة المفاتيح من أجل تصحيح وضعية المفاصل وتقليل الحمل عليها، كما يمكن للمستخدم حماية عينيه من خلال الاعتماد على لوحات مفاتيح فاتحة اللون مع كتابة داكنة على الأزرار بدلاً من لوحات المفاتيح داكنة اللون مع كتابة بدرجة فاتحة عليها.

وبغضّ النظر عن الموديلات الفاخرة، ينصح الخبير الألماني باينكي باستثمار بعض الأموال في شراء لوحة مفاتيح جيدة، خصوصاً عند استعمالها كأداة عمل يومية، نظراً لأن الموديلات الرخيصة عادة ما تتلف وتتعطل بسرعة، ويتم استبدالها خلال فترة وجيزة.