باحثون يكتشفون الجزيء الأول للكون

المصدر: بون - د.ب.أ

بعد أن بحث عنه علماء الفيزياء الفلكية قرابة 100 عام، أثبت باحثون من ألمانيا وجود أقدم مركب جزيئي للكون، للمرة الأولى، في الفضاء. وربما ساعد العثور على أيونات هيدريد الهليوم الباحثين على فهم التطور الأول للكون عقب الانفجار العظيم، وذلك حسب ما ذكر رولف جوستن، من معهد ماكس بلانك لعلم الفلك الراديوي بمدينة بون الألمانية، الذي يقود فريق الباحثين الدولي، في الدراسة التي نشرتها مجلة «نيتشر» المتخصصة.

كانت أيونات هيدريد الهليوم أول جزيء يتكون في الكون عقب الانفجار العظيم، الذي حدث قبل نحو 13.8 مليار سنة. ورغم أن الباحثين برهنوا في المختبر بالفعل عام 1925 على وجود الأيون، وهو مركب من الهيدروجين المؤين وذرات الهليوم المحايدة، إلا أنهم لم يستطيعوا العثور عليه في الكون «حيث لم تكن تتوافر ببساطة الكشافات المطلوبة في البحث عنه»، حسب ما أوضح جوستن.

وقال جوستن إنه استثمر وزملاؤه أكثر من 10 سنوات من أجل تطوير مطياف بالغ الدقة، يكون قادراً على رصد إشعاع الأشعة تحت الحمراء الخاصة بالجزيء في الفضاء.

وقام الباحثون بعمليات الرصد الحاسمة انطلاقاً من مرصد فلكي طائر.