بحيرات من الميثان السائل على سطح القمر «تيتان»

المصدر: واشنطن - رويترز

رسم العلماء الصورة الأوضح، حتى الآن، لأحد أكثر ملامح المجموعة الشمسية غرابة.. بحيرات في المنطقة القطبية الشمالية على سطح القمر «تيتان»، أحد أقمار كوكب زحل، لكنها بحيرات من الميثان السائل.

وبتحليل المعلومات التي حصلت عليها مركبة الفضاء «كاسيني»، التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، قبل أن تنهي مهمتها في 2017 بالاحتراق في غلاف زحل، توصل العلماء إلى أن بعض بحيرات «تيتان» الباردة، المكونة من الهيدروكربونات السائلة في هذه المنطقة، عميقة، في حين قد تكون هناك بحيرات أخرى ضحلة وموسمية.

ولا توجد سوائل على سطح أي جسم في المجموعة الشمسية إلا «تيتان» وكوكب الأرض. وتوجد على سطح «تيتان» بحيرات وأنهار وبحار من الهيدروكربونات، وهي عبارة عن مركبات من الهيدروجين والكربون، شبيهة بالمكونات الرئيسة للنفط والغاز الطبيعي.

ووصف الباحثون هذه التضاريس بأنها أشبه بهضاب تطل على المناظر الطبيعية القريبة، وبها بحيرات من السوائل بعمق أكثر من 100 متر تتكون أساساً من الميثان. وقال العلماء، في الدراسة التي نشرت بدورية «نيتشر أسترونومي»، إن «البحيرات الشبح» تبدو خلال فصل الشتاء عريضة وضحلة، لكنها تتبخر أو تُستنزف خلال فصل الربيع.