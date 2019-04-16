2546 فعالية تقود «القرائي للطفل»

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحت رعاية قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تنطلق غداً فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، بمشاركة 198 ضيفاً، من 56 دولة عربية وأجنبية يقدمون 2546 فعالية متنوعة، حتى 27 أبريل الجاري، تحت شعار «استكشف المعرفة» في مركز إكسبو الشارقة.

وتشهد دورة المهرجان الجديدة هذا العام تقديم برامج وأنشطة تربوية شاملة باللغتين العربية والانجليزية، إلى جانب سلسلة عروض لأفلام ومسرحيات عالمية تقدّم للمرة الأولى بأربع لغات هي العربية والإنجليزية والهندية والأردية، إلى جانب مشاركة 167 ناشراً من 18 دولة عربية وعالمية، تتصدرها دولة الإمارات بـ62 دار نشر.

ويحلّ على المهرجان نخبة من الفنانين العرب والعالميين أبرزهم الفنان المصري عبدالرحمن أبوزهرة، إلى جانب الفنانة قمر الصفدي، والفنانة البحرينية هيفاء حسين، والمصرية شيماء سيف، والمسرحي العراقي فلاح هاشم أحمد، إلى جانب رسامة كتب الأطفال الفلسطينية أماني البابا، ويعقوب الشاروني، وحافظ بن ضيف الله، وغيرهم من الأسماء الفنية اللامعة والقديرة، إلى جانب مشاركات إماراتية تتمثل في المؤلفة الروائية نورة النومان، والكاتبة دبي بلهول، والفنانة مريم الزرعوني.

ومن مختلف أنحاء العالم يستضيف الحدث نخبة من الكتاب والفنانين العالميين أبرزهم المؤلفة الأميركية والمدونة في مجال أدب الطفل كارتر هيجنز، والفنانة والكاتبة الاسترالية شآن دي أنثيس، والمؤلفة البريطانية متعددة المواهب روبي ليفل، والناشر والكاتبة البريطانية زانِب ميان، والنيوزيلندية جولييت ماكفيلر صاحبة الـ18 كتاباً مصوّراً والعديد من الجوائز في مجال أدب الطفل، إلى جانب حضور الكاتبة الروائية الايرلندية كاثرين دويل، كما يستضيف المهرجان سيرجي إيربان الملقّب باسم «أب المختبر» لما له من نشاط على شبكة الانترنت من خلال مشاركاته التجارب العلمية والأنشطة التعليمية للأطفال بمساعدة أولاده.

وينظم المهرجان هذا العام ولأول مرة في تاريخه معرضين جديدين هما «السفر عبر طريق الحرير»، و«رحلة إلى الأعماق»، ولأول مرة في تاريخه يقدم المهرجان للجمهور فرصة للاستمتاع بـ19 عرضاً لأجمل الأفلام الكرتونية السينمائية الموجهة للأطفال من خلال منصة العرض تحتوي على شاشة عملاقة.

وينظم المهرجان على صعيد الفعاليات الثقافية 50 فعالية يقدمها 76 ضيفاً من 26 دولة عربية وأجنبية، إلى جانب فعاليات الطفل التي تشتمل على 1806 فعالية متنوعة يقدمها 59 ضيفاً من 21 دولة عربية وأجنبية، وسلسلة من العروض المسرحية يقدمها نخبة من الفنانين العرب والعالميين، كما ينظم المهرجان النسخة الثامنة من معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل الذي يشارك في مسابقته 320 رساماً من 55 دولة.