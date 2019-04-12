«كوميكون».. رحلة في عوالم الأبطال الخارقين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، أن دبي رسّخت مكانتها الريادية مركزاً عالمياً وإقليمياً لتنظيم واستضافة المعارض والمؤتمرات المتخصصة، اعتماداً على ما تمتلكه من بنية تحتية ووسائل دعم لوجيستي متطوّرة في مختلف القطاعات، حتى توّجت إنجازات الإمارة بالفوز باستضافة معرض «إكسبو 2020»، الذي يعدّ إحدى الفعاليات العالمية.

وأضافت المرّي أن «الاستراتيجية المتكاملة التي طوّرتها القيادة الرشيدة لإدارة وتنمية هذا القطاع الحيوي، مكّنت الإمارة من الاستحواذ على حصة كبيرة من هذه الصناعة العالمية المتنامية»، مشيرة إلى الأهمية الكبيرة لهذه الفعاليات بوصفها منصّات قادرة على الإسهام في عملية نقل المعرفة وتبادل الخبرات، بما تشهده من حوارات وورش عمل، يشارك فيها نخبة من خيرة العقول من كل أرجاء العالم.

جاء ذلك، خلال افتتاح الدورة الثامنة من معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة (كوميكون)، بحضور الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال سعيد المري، التي تستمر فعالياته حتى يوم غدٍ، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 400 عارض من مختلف أرجاء العالم.

وأشارت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إلى ما توفره تلك المعارض النوعية من فرص مهمة للشركات العاملة في هذا المجال، لإبرام الصفقات وتطوير سُبل التعاون المشترك، بما يعكس الدور المحوري الذي تضطلع به دبي كملتقى لروّاد الأعمال وكبار المستثمرين.

وخلال جولتها في أجنحة المعرض، اطلعت المرّي على الأنشطة والمعروضات التي تتضمنها الدورة الحالية، التي يشارك فيها مجموعة كبيرة الخبراء والمعنيين بصناعة الأفلام والترفيه والكتّاب والمخرجين والرسامين، علاوة على الشركات المنتجة.

لقاء المشاهير

يشكّل المعرض فرصة للجمهور ولمحبي القصص المصوّرة في دبي والدولة والمنطقة للقاء المشاهير والفنانين، ومشاهدة لقطات حصرية من أشهر الأفلام العالمية، وشراء الإصدارات الفنية والمشاركة في المسابقات، كما يمثل الحدث فرصة للتواصل بين متابعي الفنون.

برامج وورش

يوفر المعرض للمهتمين بعالم الرسوم والأفلام والقصص المصوّرة مجموعة من البرامج المتخصصة وورش العمل، التي يشارك فيها نخبة من كبار الرسامين المحترفين، وأحدث التقنيات التي وصل إليها هذا المجال، كما يوفر فرصة للحصول على توقيع كبار رسامي القصص المصوّرة، وشراء نسخ من الأعمال الفنية الحصرية.

قصص الأكشن

يغطي معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة، وهو الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة، كل الجوانب المتعلقة بعالم الأفلام والرسوم، بما يشمل الخيال العلمي وقصص «الأكشن» والأبطال الخارقين، وكذلك القصص المصوّرة والغرافيك والفن التأثيري والمسابقات، إضافة إلى الرسوم المتحركة.