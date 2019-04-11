إيما كورين: فخورة بانضمامي لـ «ذا كراون»

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

أعلنت شبكة «نتفليكس»، أول من أمس، أن الممثلة إيما كورين ستلعب دور الأميرة ديانا في مسلسل «ذا كراون». وأعربت كورين عن «سعادتها وشعورها بالفخر» للانضمام لطاقم عمل المسلسل في موسمه الرابع، وأضافت «أتابع المسلسل منذ عرض أول حلقة، وانضمامي لهذه الأسرة الفنية الموهوبة أمر خيالي»، وأكملت «الأميرة ديانا أيقونة، وتأثيرها في العالم عميق».

وقال مؤلف المسلسل، بيتر مورغان، إن كورين «موهبة رائعة أسرتنا على الفور عندما تقدمت لأداء دور ديانا».

ومن المقرر أن تشارك كورين، في أولى تجاربها السينمائية، الممثلة كيرا نايتلي، في فيلم «ميسبيهاف» الذي تدور قصته حول مجموعة من السيدات اللاتي يحاولن تخريب مسابقة ملكة جمال العالم 1970.

وسيعرض الموسم الثالث من مسلسل «ذا كراون»، الذي يجسد حياة الملكة إليزابيث الثانية وأسرتها، في نهاية العام الجاري، إذ ستقوم الممثلة، أوليفيا كولمان، بالدور الرئيس خلافاً للممثلة كلير فوي.

يشار إلى أن ديانا، والدة الأميرين هاري وويليام، تمتعت بشعبية كبيرة بين الشعب البريطاني وحول العالم، وتوفيت في حادث مروري في باريس عام 1997.