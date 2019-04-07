سيرك كني يحتفل بيوبيله المئوي

المصدر: جنيف - د.ب.أ

يحتفل سيرك كني السويسري، بيوبيله المئوي بعروض ترفيهية خاصة، إذ سيقدم خلال الأشهر المقبلة نحو 320 عرضاً يجوب بها أكثر من 30 موقعاً في مختلف أنحاء سويسرا.

وتعود قصة عائلة «كني» إلى زمن أبعد من عمر السيرك، فترجع السجلات الأولى للعائلة لأكثر من 200 عام.

واليوم يدير عروض السيرك الجيل الثامن من عائلة كني، وهو فريدي كني الصغير، ويبلغ من العمر 72 عاماً.

ويضم السيرك حالياً 230 من ممارسي الألعاب البهلوانية والفنانين والمهرجين وحارسي الحيوانات والمساعدين.

وقال فريدي كني إنه لأمر مؤسف للغاية أن ينظر الناس إلى فنون السيرك في بعض الدول على أنها عروض موجهة للأطفال أو لأصحاب الاتجاهات القديمة في الفنون. وأضاف «لدينا الكثير لنعرضه، ولدى الجمهور اليوم مجموعة من وسائل الترفيه يختار من بينها، ومن هنا فإن السيرك يجب أن يتمتع بمستويات رفيعة من الإضاءة والموسيقى والصوت والعروض الراقصة».