عالم الجمال 2019 يقدم «صراع الحلّاقين» بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، في 15 من الشهر الجاري، الدورة الـ24 لمعرض عالم الجمال «بيوتي ورلد الشرق الأوسط 2019»، بمشاركة رواد صناعة التجميل وأدوات الزينة ومعدات المنتجعات الصحية، بمشاركة أكثر من 1.750 عارضاً من 62 دولة.

ودأب معرض عالم الجمال «بيوتي ورلد» الشرق الأوسط على رسم جديد التوجهات، في صناعات الجمال واللياقة، كونه الأول الذي يعرض أحدث صيحات الموضة.

ويتضمن بيوتي ورلد عدداً من الفعاليات الخاصة، مثل Ready to Beauty، وهو عرض لعلامات مختارة بعناية من جميع أنحاء العالم، و«صراع الحلاقين» وهي مسابقة حية لمدة ثلاثة أيام، يتبارى فيها أمهر فناني الزينة الرجالية في الإمارات، للفوز بلقبين مرتقبين: أفضل حلاق شعر في الإمارات، وأفضل حلاق ذقن في الإمارات.