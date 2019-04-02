عراة يقتحمون البرلمان البريطاني

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

اقتحم ناشطون عراة البرلمان البريطاني خلال جلسة رسمية له لمناقشة مجلس العموم المتعلقة بآليات الخروج من الاتحاد الأوروبي "البريكست". احتجاجا على "التغير المناخي"، قبل أن تعتقل الشرطة 12 محتجاً منهم لاحقاً، بحسب ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية.

واشارت الصحيفة الى ان المقتحمون تسببوا امس في وقف الجلسة بعد أن ألصقوا أيديهم على الزجاج الفاصل بين قاعة البرلمان ومقاعد العامة الذين يتابعون جلسات النواب، مستخدمين الصمغ اللاصق، فيما أداروا ظهورهم للنواب الذين حاولوا استكمال مناقشاتهم حول البريكست أثناء الاحتجاج السلمي، الذي قام به 11 عنصرا من الحركة الناشطة في مجال مكافحة أسباب التغير المناخي.

وكتب الناشطون على أجسادهم شعارات مثل "من أجل الحياة" و"أنقذونا" و"لا تهدروا الوقت"، وتمكن رجال الشرطة من إخلاء منطقة عامة الناس، قبل أن تجلي المحتجين الواحد تلو الآخر، وتم اعتقال 12 منهم بتهمة "الاعتداء على الذوق العام