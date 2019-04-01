«دائرة صانعي الأفلام الشباب» تدعم مواهب سينمائية

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

تعاونت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مع أكاديمية «بادن وورتمبرغ» السينمائية لمساعدة مخرجين شباب في دولة الإمارات والمنطقة، على الارتقاء بتجربتهم السينمائية، وذلك عبر تنظيم النسخة الرابعة من دائرة صانعي الأفلام الشباب، التي تتضمن دورات مكثفة وبرنامجاً لبناء القدرات، بالتعاون مع الأكاديمية.

ونظمت الجلسة التعليمية الأولى تحت إشراف المنتج والمخرج الحائز العديد من الجوائز دانيال جي سوسا، بهدف تمكين الشباب، من مخرجين وكتاب سيناريو ومنتجين وفنيين متخصصين، من اكتساب خبرات ومعارف لتطوير مهاراتهم الإبداعية في مجالاتهم. كما استكشفت الجلسة عدداً من الموضوعات الأساسية المتعلقة بفن تطوير وكتابة السيناريو، ومهارات صناعة الأفلام.

وقالت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس، إن «دائرة صانعي الأفلام الشباب تسعى إلى الإسهام في تمكين صناعة السينما المتنامية في الدولة، التي أبرزت خلال السنوات الأخيرة الإبداع المحلي في أجمل صوره المعبّرة عن مهارات سينمائية عالمية المستوى، كما تقدّم لشباب الإمارات أدوات سرد حكاياتهم المتميزة، وبناء قدرات تواصل مجتمعية وإنسانية عبر أعمالهم السينمائية الواعدة، وبأدوات ابتكارية تعكس فكرهم الإبداعي الحر».

وأضافت: «تشكل المبادرة حلقة وصل بين السينمائيين الشباب والخريجين من جهة والمؤسسات الإنتاجية الكبرى محلياً وعالمياً من جهة أخرى، بما يتيح لهم فرصة للاندماج المؤثر في صناعة الأفلام في الدولة وخارجها».

وتستمر دائرة صانعي الأفلام الشباب في دورتها الحالية حتى مارس 2020، وتقدم خبرات عملية يشرف عليها مهنيون محترفون زائرون من عالم صناعة الأفلام المستقلة. وستعرض الأفلام التي أنتجت من خلال المبادرة في مهرجان أبوظبي 2020.