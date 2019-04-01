أمسية فكاهية مع فير داس في «بوليوود باركس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستضيف «بوليوود باركس دبي»، المنتزه المستوحى من بوليوود ضمن دبي باركس آند ريزورتس، النجم الهندي فير داس في 12 أبريل الجاري.

وسيقدم الممثل المعروف بروحه الفكاهية عرضاً على مسرح راج محل، الذي يشمل أكثر من 850 مقعداً داخل بوليوود باركس دبي، ويتألف من مستويين، أحدهما يشمل المنطقة العلوية الخاصة.

ويعد فير داس من أشهر نجوم الكوميديا في الهند، وأول ممثل هندي يشارك في سلسلة البرامج الكوميدية الخاصة على الإنترنت. كما شارك أخيراً في البرنامج التلفزيوني الأميركي كونان لمقدم البرامج الكوميدي كونان أوبرايان.

وسيحظى الضيوف بفرصة مقابلة شخصيات تشبه نجوم بوليوود، مثل شاروخان وأميتاب باتشان. كما أطلق المنتزه أخيراً مجموعة جديدة من العروض المتجولة المفعمة بالحيوية والموسيقى والغناء والرقص التي تعرض يومياً.