اكتشاف عملات وتماثيل وحليّ أثرية في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

أسفرت التنقيبات الجديدة التي نفذتها دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، في موقع «الدور» الأثري بالإمارة، عن اكتشاف 15 مدفناً، وجزء من وحدة سكنية، وتماثيل برونزية، وعملات إسكندر المقدوني، وجرار فخارية، وأسهم، وحلي، تعود إلى القرن الأول الميلادي.

وقالت مدير عام دائرة السياحة والآثار بأم القيوين علياء محمد الغفلي إن مشروع التنقيب يأتي تماشياً مع استراتيجية حكومة أم القيوين الرامية إلى تشجيع عمليات البحث والتنقيب عن الآثار ودعمها وتنظيمها في مختلف المناطق الأثرية في الإمارة. وأشارت إلى أن الهدف من المشروع هو كشف المزيد من المراحل التي مرت في تاريخ موقع الدور الأثري، والذي يمتد إلى ما يزيد على 2000 عام.