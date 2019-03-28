الهرم الزجاجي في «اللوفر» يستعدُّ لحفل «الخداع»

المصدر: باريس - رويترز

تشهد الساحة الواقعة حول الهرم الزجاجي الشهير، بمتحف اللوفر الفرنسي، حفلاً تفاعلياً ضخماً، تحت إشراف الفنان الفرنسي جي.آر، في إطار الاحتفالات بمرور 30 عاماً على إقامة هذا البناء.

وبدأ جيش من المتطوعين، أمس، لصق صورة عملاقة تغطي مساحة 160 ألف قدم مكعبة فوق الساحة، استعداداً لعملية خداع بصري. وستعطي الصورة انطباعاً بخروج هرم ضخم من بين الصخور، كما لو أنه قد اكتشف خلال عملية تنقيب عن الآثار.

وصمم المهندس المعماري الصيني - الأميركي، آي.إم.بي، الذي يبلغ عمره الآن 101 عام، ذلك الهرم المصنوع من الزجاج والصلب بارتفاع 70 قدماً. وأثار الهرم جدالاً لدى افتتاحه في المكان الكلاسيكي لـ«اللوفر» في مارس 1989، لكنه أصبح بعد ذلك من معالم باريس المحببة.

وقال جي.آر إن «هذا الهرم يمثل دوماً مصدر إلهام لي، لجمعه بين القديم والحديث».

وستشاهد عملية الخداع البصري بشكل كامل، ابتداء من مساء غدٍ، من سقف المتحف فقط. ووضع فريق جي.آر شاشتين عملاقتين في الساحة، للسماح للزوار بمشاهدة النتيجة من الأرض.