صدفة محضة تقود إلى وثيقة نادرة في إنجلترا

المصدر: لندن - رويترز

قادت صدفة محضة إلى العثور على وثيقة أصلية نادرة، تعود لعهد الملك جون، الذي حكم بريطانيا في القرن الـ13، في مقاطعة دورم شمال إنجلترا.

وتحمل الوثيقة الختم الملكي، وتاريخ 26 مارس 1200، أي قبل 819 عاماً بالتحديد. وصدرت الوثيقة في مدينة يورك، وتؤكد نقل ملكية قريتين في دورم. ومن المعروف أن هناك أقل من 12 وثيقة أصلية، تعود للعام الأول من حكم الملك جون.

وأعدت الوثيقة وكتبت بعناية بالخط المستخدم في المحاكم الإنجليزية في العصور الوسطى، ومن المرجح أن يكون قد كتبها خطاط محترف في الإدارة الملكية. وعثر بنجامين بول على الوثيقة، وهو يجري بحثاً في موضوع آخر بمكتبة كلية أوشو، التي تديرها جامعة دورم.