4 كائنات تنضم إلى عائلة «محمية» في قلب دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

جامعة بين الترفيه والتعليم في آن واحد، تواصل «ذا جرين بلانيت»، الغابة الاستوائية ومحمية الثروات النباتية والحيوانية المميّزة في قلب دبي بمنطقة سيتي ووك، رفع الوعي العام حول كائنات مهددة بالانقراض، عبر تعريف زوارها بأنواع جديدة تضاف إلى عائلة الحيوانات والنباتات التي تسعى للحفاظ عليها.

ومن أبرز الحيوانات التي انضمت أخيراً إلى الوجهة: خفاش الفاكهة، وقرد السنجاب، والسنجاب الطائر، وأسماك البيرانا ذات البطن الأحمر. وهنا حقائق حول تلك الكائنات الأربع الجديدة التي تسعى الوجهة إلى المساهمة في التعريف بها والحفاظ عليها.

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