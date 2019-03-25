عراقي يصور نفسه "سيلفي" قبل الانتحار!

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أقدم شاب عراقي على تصوير نفسه فيديو "سيلفي" قبل الانتحار في حادثة غريبة تحدث لأول مرة.

وبث الشاب مصطفى علي الشمري مقطع فيديو يتحدث فيه عن نيته وضع حد لحياته.

وقال الشمري في الفيديو: "أنا مصطفى علي الشمري، سأقدم على الانتحار، أنا بكامل قواي العقلية، وليست لدي أي مشكلة مع أحد، أريد الخلاص من هذه الدنيا فحسب".

وأضاف: "ليس لي مشكلة مع أهلي ولا مع غيرهم وليسوا السبب في انتحاري، تحياتي، مع السلامة".

وبعد ساعات على بث هذا الفيديو أعلنت وسائل إعلام عراقية عن انتحار الشاب في محافظة واسط جنوبي شرق البلاد، ولم تتأكد المعلومات بعد إذا ما كان الشاب ذاته الذي بث مقطع الفيديو