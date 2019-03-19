بالفيديو.. نسخة كورية من "3 دقات"

المصدر: دبي - الإمارت اليوم

فاجأت الفرقة الكورية الشهيرة "B.I.G" معجبيها الأسبوع الماضي بأدائها لأغنية "3 دقات" للمغني المصري "أبو" والممثلة المصرية يسرا، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته الفرقة على صفحتها الرسمية على "يوتيوب" قبل أربعة أيام. وتلقى الفيديو العديد من ردود الفعل الإيجابية من المعجبين العرب الذين أثنوا على أداء المغنيين، كما أنه حصد أكثر من مليون مشاهدة منذ نشره.

ويبين الفيديو أعضاء الفرقة وهم يهزون رأسهم بشكل طريف على إيقاع الأغنية، قبل أن يباشروا بغنائها بشغف، وشاركت في أداء الأغنية المغنية سويا.

ويعد هذا الفيديو بداية إطلاق مشروع عالمي للفرقة لأداء الأغاني من مختلف بقاع العالم، وفقاً لما ذكرته على حسابها الرسمي على "إنستغرام". كتبت الفرقة لمتابعيها: "السلام عليكم. اليوم استمتعنا بدراسة اللغة العربية كثيراً. إلى كل المعجبين العرب، نحبكم كثيراً".

وحققت الأغنية أكثر من 24 مليون مشاهدة في أقل من 3 أسابيع من طرحها، عقب مهرجان الجونة السينمائي.