نجم "هاري بوتر" متحرش وخادش للحياء

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

تواجه الممثل الأميريكي، نيكولاس ريد، (48 سنة) بطل فيلم هاري بوتر اتهامات بالتحرش، وخدش الحياء العام، وذلك بعدما ظهر بشكل غير لائق، وخادش للحياء العام، في مكان عام2 مارس الجاري.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإنه تم إبلاغ الشرطة عن رجل خرج إلى الشارع عاريا ليتضح لاحقا أنه الممثل نيكولاس ريد. وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المقرر أن يمثل نيكولاس أمام المحكمة 29 مارس الجاري.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها نيكولاس تصرفًا خادشًا للحياء العام، إذ سبق وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، عندما تعرى أيضا في أحد القطارات.