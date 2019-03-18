«إعمار للترفيه»: مخيم الربيع ينطلق 31 الجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «إعمار للترفيه» عن تنظيمها لمخيم للأطفال، خاص بموسم الربيع، يضمن للصغار، الذي تراوح أعمارهم بين أربع و10 سنوات، تجربة ترفيهية وتعليمية مميزة، بعيداً عن شاشات التلفزيون والألعاب الإلكترونية.

وتنظم Dig It من «إعمار للترفيه» المخيم خلال الفترة من 31 مارس الجاري إلى 11 أبريل المقبل، ويتضمن المخيم فعاليات تعزز نشاط الصغار وتثري معارفهم، بإشراف فريق متخصص. وتتنوع الأنشطة بين ورش العمل الإبداعية، والألعاب والرياضة، والأنشطة المسلية والمفيدة، في أجواء تشجعهم على عقد صداقات جديدة، وترسخ فيهم روح الفريق والعمل الجماعي، وتقوي مهاراتهم الاجتماعية.