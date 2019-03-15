فاطمة بنت مبارك: «نُهيئ أطفالنا ليقودوا مسيرة التنميـــة في بلادهم»

المصدر: علا الشيخ - أبوظبي

هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، الأمهات والأطفال، بمناسبة «يوم الطفل الإماراتي»، الذي يصادف اليوم (15 من مارس)، وقالت سموها، في كلمة لها بهذه المناسبة «إن الطفل الإماراتي يحظى بكل اهتمام ورعاية، فقد وفرت له الدولة كل سبل الأمان والاطمئنان والحماية، وكل وسائل العلم والرعاية التي تعد أطفالنا للمستقبل، وهم ينعمون بحاضر مزدهر».وأضافت سموها: «إن قيادتنا الرشيدة لم تأل جهداً في الوقوف مع الأم وأطفالها، وقدمت لهم الكثير في سبيل النهوض بهم، والأخذ بأيديهم نحو التقدم، وقد أقرت الدولة العام الماضي يوم الـ15 من شهر مارس من كل عام يوماً للاحتفال بهم، بهدف إظهار اهتمام المجتمع بتطلعاتهم واهتماماتهم، ومساعدتهم على تخطي أيام عمرهم بيسر وسهولة، استعداداً للمستقبل ليقودوا مسيرة التنمية في بلادهم».وكان الاتحاد النسائي العام، أقام أمس، احتفالية بـ«يوم الطفل الإماراتي» في مقره في العاصمة أبوظبي، وكانت حضانة جنتي التابعة للاتحاد النسائي العام هي الباحة الأساسية لهذا الاحتفال، بحيث تواجد الأطفال وذووهم، وشخصيات عامة نسائية، عمدت إلى إظهار قيمة الطفل الإماراتي.

من جانب آخر، أطلقت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، حملتها السنوية الـ10 للوقاية من العنف ضد الأطفال، تحت شعار «طفولتي أمانة.. فاحفظوها»، بالتزامن مع الاحتفاء بـ«يوم الطفل الإماراتي».وبدأ الاحتفال في مقر الاتحاد النسائي العام في العاصمة بغناء النشيد الإماراتي من قبل أطفال حضانة جنتي، بعدها قام الأطفال بعرض أزياء للزيّ الإماراتي والفلكلور، كالمشي مع اليولة، ورافقت الأطفال شخصيات كرتونية إماراتية، إضافة إلى وجود المهرج ليضفي جواً مرحاً على الأجواء، مع ضحكات الأطفال التي انتشرت في المكان.

من جهتها، أطلقت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، حملتها السنوية الـ10 للوقاية من العنف ضد الأطفال، تحت شعار «طفولتي أمانة.. فاحفظوها»، بالتزامن مع الاحتفاء بـ«يوم الطفل الإماراتي».