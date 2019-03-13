خبر سار من «القرية العالمية».. 7 أيام إضافية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «القرية العالمية»، في دبي، عن تمديد موسمها الحالي أسبوعاً كاملاً، لتستمر في استقبال الزوار حتى 13 أبريل المقبل.

جاء قرار تمديد الموسم الـ23، حسب بيان من إدارة «القرية»، استجابة للطلبات المتكررة من زوار الوجهة الترفيهية.

وأضاف البيان أن «(القرية العالمية) تحمل نسبة 9/10 في مؤشر سعادة الضيوف، وتسعى دائماً إلى تجاوز توقعات الضيوف، والامتثال لطلباتهم، كلما كان ذلك ممكناً، بهدف زيادة سعادتهم. وسألت «القرية» متابعيها، من خلال استطلاعات الرأي عبر منصات التواصل الاجتماعي: «فيس بوك»، و«تويتر»، و«إنستغرام»، عما إذا كانوا يرغبون في تمديد الموسم، وفي غضون يومين استجاب أكثر من 150 ألف متابع بحماسة بالتوافق لهذه الفكرة.

وستمنح الأيام السبعة الإضافية الضيوف فرصة مواصلة استكشاف «القرية العالمية»، وجميع ما تقدمه من مفاجآت. وستواصل جميع الأجنحة استقبال المتسوقين، والترحيب بهم يومياً.