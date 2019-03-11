منتسبات مراكز الأميرة هيا في «متحف المرأة»

المصدر: دبي - وام

نظمت إدارة مراكز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافية الإسلامية - فرع أم الشيف، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، زيارة إلى متحف المرأة في دبي لدارسات المركز، تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، بهدف التعرف إلى أهم الممارسات النسائية المتميزة في القيادة وريادة الأعمال كمثال يحتذى به للمرأة حول العالم، وتحفيز الدارسات للنهوض في العديد من المجالات.

وقالت مديرة إدارة المراكز، حمدة المهيري، إن «الزيارة اكتسبت أهمية خاصة، إذ يعدّ متحف المرأة فريداً في المنطقة العربية، وأسس للاحتفاء بالنساء الرائدات في التعليم والتجارة والاعتزاز بإنجازاتهن، وإبراز أعمالهن باعتبارهن قدوة».

وأضافت: «يعدّ اليوم العالمي للمرأة فرصة للتقدم بالشكر إلى سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رائدة العمل النسائي منذ تأسيس الاتحاد، التي مثّل دعمها العامل الأساس في تمكين المرأة الإماراتية والنهوض بمكانتها».

من جانبها، قالت مديرة فرع أم الشيف، موزة المنصوري، إن «الزيارة تبرز نشاط الإماراتية في الثقافة والفنون والتراث، وكل جوانب عطائها المجتمعي». ويوثق المتحف دور المرأة الحقيقي في كل المجالات، ويسعى إلى إبراز مكانة المرأة وإنجازاتها عبر عقود مختلفة، ويسلط الضوء على رائدات إماراتيات في مجالات عدة.