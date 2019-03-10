أسبوع تراث غانا ينطلق في الشارقة اليوم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنطلق مساء اليوم فعاليات وأنشطة، ضمن أسبوع تراث جمهورية غانا في مركز فعاليات التراث الثقافي «البيت الغربي»، في إطار برنامج أسابيع التراث العالمي، الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث تحت شعار «تراث العالم في الشارقة». تستمر الفعاليات خمسة أيام يجول فيها الزوار في رحلة عبر التاريخ ليتعرفوا خلالها إلى مختلف مكونات التراث الغاني من فنون وموسيقى وحضارة عريقة.

وقال رئيس معهد الشارقة للتراث، الدكتور عبدالعزيز المسلم، إن «غانا تحل ضيفاً على أسابيع التراث العالمي لهذا الشهر، لنتعرف من خلال الاستضافة إلى تراثها العريق، ونغوص في أعماق التاريخ وننهل من كنوز العلم والمعرفة». وأضاف أن «برنامج أسابيع التراث العالمي جاء بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفي إطار أنشطة معهد الشارقة للتراث للتعريف بالتراث الثقافي العالمي، والانفتاح على التجارب العربية والدولية في هذا المجال، إذ تقدم الأسابيع الفرصة للأشقاء والأصدقاء لعرض العديد من النماذج من تراثها الثقافي بمختلف تجلياته وأنواعه وأشكاله». ويتضمن الأسبوع عرضاً للأزياء التقليدية والتحف التراثية والحِرف التقليدية والنحت، إضافة إلى عروض فنية وموسيقية.

كما ستشمل فعاليات أسبوع غانا البرنامج الفكري، الذي سيتضمن ندوة بعنوان «عرض الثروات الثقافية والتنوّع في غانا»، سيقدمها عبدالله أبوقاري، الأستاذ في جامعة غلاسكو، إضافة إلى ندوة «الزعامة في غانا»، التي سيقدمها تورجبوي أمينا فيتي، بعد غد، في مقر معهد الشارقة للتراث بالمدينة الجامعية.