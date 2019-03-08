المرأة الإماراتية.. إنجازات ونجاحات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دائماً ما لعبت المرأة الإماراتية قبل تأسيس دولة الإمارات، وبعده، دورها الطبيعي المشارك في عملية البناء والتطوير.

وتستند الاستراتيجية الوطنية للمرأة وفقاً لخطط وأهداف واضحة للحاضر والمستقبل، وانعكس ذلك في النجاحات الهائلة التي حققتها المرأة في كثير من ميادين العمل.

وشجعت القيادة الإماراتية المرأة حتى وصلت إلى أعلى درجات التمكين في كل المجالات، من خلال شغلها المناصب العليا في القطاعين العام والخاص.

وركزت الاستراتيجية الوطنية للمرأة على التعليم أساساً للتقدم، فسهلت للمرأة الطريق لبلوغ أعلى درجات العلم، حيث أصبحت الآن تشكل أكثر من 70% من الطلبة الذين يدرسون في مراحل التعليم كافة.