17 يوماً مع أفلام يوسف شاهين على «شاشة مؤقتة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شبكة OSN عن تقديمها فرصة لمشاهديها، لمتابعة عدد من أبرز الأفلام الكلاسيكية العربية، التي حملت توقيع المخرج المصري العالمي الراحل يوسف شاهين.

وأشارت الشبكة، في بيان تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منه، إلى أنها خصّصت قناة «OSN شاهين HD» المؤقتة الجديدة لذلك، وهذه المرة الأولى التي تعرض فيها أفلام شاهين بدقة HD على شاشة التلفزيون، بعد إعادة ترميمها. وخلال الفترة من 7 إلى 23 مارس الجاري، سيكون عشاق السينما على موعد مع نخبة من أفضل أفلام المخرج الراحل، الذي لعب دوراً بارزاً في وضع السينما العربية على الخارطة الإبداعية العالمية، خلال مسيرته التي بدأت في خمسينات القرن الماضي، ممتدة لأكثر من ستة عقود من الزمن. وتتضمن مجموعة الأفلام، التي يمكن مشاهدتها، عدداً من الإبداعات المبكرة لشاهين، الذي رحل في 2008، مثل: «صراع في الوادي» «وصراع في الميناء» و«سيدة القطار»، بالإضافة إلى كلاسيكيات مثل «الأرض» و«الناصر صلاح الدين»، و«باب الحديد»، الذي شارك في بطولته أيضاً، وفيلمي السيرة الذاتية «حدوتة مصرية» و«إسكندرية ليه»، والتراجيديا الموسيقية «عودة الابن الضال»، الفيلم الذي شهد الإطلالة السينمائية الوحيدة للمطربة ماجدة الرومي، و«اليوم السادس» آخر أفلام المغنية الراحلة داليدا، وغيرها.