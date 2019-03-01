«بارك حياة دبي» تجربة مترفة من الأكل والاسترخاء

المصدر: الامارات اليوم

أعلن فندق «بارك حياة دبي» من موقعه على ضفاف الخور، عن دعوة ضيوفه للاستمتاع بتجربة مترفة يملؤها الدلال والاسترخاء، حيث يوفر لهم ملاذاً مثالياً بعيداً عن صخب وازدحام المدينة.

ويقدم المنتجع الصحي «امارة سبا»، الحائز جوائز علاجات مثالية للأزواج، جلسة «سيلك ريفيليشن كوبل جورني» التي تبعث على الاسترخاء والسكينة طوال مدتها التي تستغرق 150 دقيقة، وتتضمن الجلسة استخدام مقشر «كاريتا رينوفاتور»، الذي يوفر تقشيراً لطيفاً وتغذية فائقة للبشرة. وتلي هذه التجربة المترفة جلسة تدليك باستخدام كريم «بوم دو سوا»، وذلك قبل الانتهاء من جلسة علاج بشرة الوجه المصممة بشكل مثالي لتلائم كل أنواع واحتياجات البشرة.

يمكن للضيوف بعد الانتهاء من جلسة العلاج المهدئة الترويح عن أنفسهم وسط الأجواء المفعمة بالصفاء والسكينة في بحيرة «لاجون» الخاصة بالفندق، حيث تتلاقى المياه الفيروزية الصافية مع رمال الشاطئ البيضاء، في مشهد خلاب تحيط به الحدائق الوارفة الغنّاء.

كما يمكن للضيوف الراغبين في تذوق أشهى الأطباق التوجه خلال فترة إقامتهم إلى «ذا بروميناد»، الذي يقدم خمسة مفاهيم متميزة، يتسم كل منها بطابع فريد يلبي تطلعات الذواقة ويرضي شغفهم. حيث يقدم مطعم «براسيري دو بارك» أشهى أطايب المطبخ المتوسطي، بينما يجسد مطعم «نويبيه» فلسفة مطبخ كيب كود وسط إطلالات بحرية آخاذة.