«فريق الإمارات» يحلّق بمنطاد محمد بن سلمان

المصدر: الشارقة - وام

دشن فريق منطاد الإمارات في العاصمة البريطانية لندن، تصميم منطاد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، للإعلان عن بدء انطلاق جولته العالمية في يونيو المقبل، من العاصمة الرياض ثم مدينة تبوك، وصولاً إلى دول العالم.

وقال رئيس منطاد الإمارات الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري، إن تدشين منطاد ولي العهد السعودي يأتي ضمن النهج المستمر للتقدير المتواصل الذي تقدمه قيادة وشعب دولة الإمارات للجهود الكبيرة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان في دعم الإنجازات العربية، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وثمن دعم القيادة الكبير لفريق منطاد الإمارات الذي حقق مشاركات عالمية نال خلالها عدداً من التكريمات والجوائز العالمية، التي تُعد من أهم المحفزات لإطلاق منطاد ولي العهد السعودي.

وأفاد المنصوري بأن منطاد الأمير محمد بن سلمان سيشارك ويحلّق دولياً، إلى جانب منطاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في أماكن عدة حول العالم، من الدول العربية إلى الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا واليابان، ليحمل رسالة الوحدة الأخوية بين شعبي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في المضي قدماً إلى ما فيه خير للبلدين والأمة العربية والإسلامية في شتى المجالات.

وأشار المنصوري إلى أن الفريق وقّع عدداً من الاتفاقات الفنية مع شركات عالمية في مجال التصوير الجوي، التي ستنقل وتصور الطيران والتحليق في عدد من مناطق العالم مباشرة، إضافة إلى عدد من شركات الاتصالات العالمية التي ستوفر أحدث وسائل الاتصال بالأقمار الاصطناعية الحديثة لمشاركات منطاد ولي العهد السعودي، في كل من الربع الخالي، والقطب الشمالي، علاوة على شركات متخصصة في الطاقة المتجددة ستزود المنطاد والفريق بمعدات تعمل على الطاقة الشمسية والمتجددة في كل من بريطانيا وأميركا.