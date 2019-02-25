«كأس العالم للفورتنايت» تنطلق 13 أبريل المقبل

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

تنطلق بطولة كأس العالم للعبة فورتنايت لألعاب الكمبيوتر في 13 أبريل، وتستمر حتى 16 يونيو المقبلين، إذ ستبدأ بتأهل 10 لاعبين أسبوعياً من خلال المباريات التي ستُجرى عبر الإنترنت. وستقدم شركة إيبك غيمز لتطوير ألعاب الكمبيوتر مليون دولار أسبوعياً للاعبين المؤهلين للمشاركة في البطولة، إذ سيحصل كل لاعب على 13 دولاراً على الأقل، لأن الأموال ستوزع على أكبر عدد ممكن من اللاعبين المؤهلين.

وستتم استضافة أول 100 لاعب فردي وأول 50 فريقاً زوجياً بعد انتهاء المباريات التمهيدية في نيويورك؛ للمشاركة في نهائيات كأس العالم للعبة فورتنايت التي تصل جوائزها إلى 30 مليون دولار. وسيحصل كل لاعب يصل إلى هذه النهائيات على 50 ألف دولار على الأقل، في حين تصل جائزة الفائز بالبطولة إلى ثلاثة ملايين دولار.

وكانت «إيبك غيمز» قد أعلنت عن هذه البطولة لأول مرة في يونيو الماضي، في الوقت الذي وصل فيه عدد مستخدمي لعبة «فورتنايت» إلى 125 مليون مستخدم. وبحسب الشركة، فإن تأهل اللاعبين للمشاركة في البطولة سيعتمد على الجدارة فقط.