وفد كازاخي في معهد الشارقة للتراث

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

زار وفد من جمهورية كازاخستان، معهد الشارقة للتراث ومركز التراث العربي، أخيراً، بهدف الاطلاع على كيفية حفظ التراث الإماراتي وصونه ونقله للأجيال.

وضم الوفد الزائر سكرتير جمهورية كازاخستان غولشارا عبديخاليقوفا، والقنصل العام لجمهورية كازاخستان في دولة الإمارات عظمات قاسينوف.

وأكد مدير معهد الشارقة للتراث المهندس محمد خميس أهمية العلاقات المتميزة بين الإمارات وكازاخستان، مشيراً إلى أن كازاخستان تعد وجهة سياحية متميزة، كما أنها ذات ثقافة عريقة، وتراث غني يتقاطع في كثير من مكوناته وعناصره مع التراث العربي والإسلامي.

وأشار إلى أن جمهورية كازاخستان ستحل ضيفة يوم الأحد المقبل في برنامج أسابيع التراث العالمي الذي ينظمه المعهد بالشارقة. وجاءت الزيارة بهدف الاطلاع على كيفية حفظ التراث الإماراتي وصونه ونقله للأجيال، وأطلع مسؤولو معهد الشارقة للتراث الوفد على متحف التراث العربي بجميع فروعه، وكذلك على عرض من الحرف التقليدية من مركز الحرف الإماراتية، كما قدمت فرقة الشارقة الوطنية مجموعة من الفنون الشعبية، وضمت الفعاليات الترحيبية بالوفد ركناً للحناء وآخر للتصوير. ويسهم معهد الشارقة للتراث في الحفاظ على الموروث التاريخي الذي يشكل الهوية الثقافية للحضارة الإنسانية، ويضع الخطط والبرامج المتنوعة بهدف تعزيز المعرفة بالتراث الثقافي، وينظم المعهد العديد من الفعاليات والنشاطات الرامية إلى إثراء المشهد الثقافي في دولة الإمارات.