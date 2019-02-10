خير «القلب الكبير» يصل إلى «سيدات الصعيد»

المصدر: قنا (مصر) - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة «القلب الكبير» - المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها - عن بدء أعمال بناء أول مصنع للملابس الجاهزة المخصصة للأطفال، في محافظة قنا بصعيد مصر، بكلفة تبلغ 605 آلاف دولار، على مساحة 500 متر مربع، مسندة مهمة تنفيذ المشروع إلى المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (نداء) التابعة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

ويوفر المشروع الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي بالقرب من منازل العائلات التي تسكن محافظة قنا 142 فرصة عمل بدوام كامل، و284 فرصة عمل بدوام جزئي للسيدات، في حين يبلغ إجمالي عدد المستفيدين من المشروع على المستوى المجتمعي 2130 شخصاً. وأكدت مدير «القلب الكبير» مريم الحمادي، التزام المؤسسة بمساعدة المحتاجين حول العالم في بناء مستقبل أفضل، والعمل على توفير فرص عمل متكافئة للمرأة انسجاماً مع رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير.

وأوضحت أن تمكين المرأة والارتقاء بها يتطلب عدداً من الشروط، أبرزها توفير الخدمات الطبية والتعليم والفرص المتكافئة في العمل، مضيفة أن «مشروع مصنع الملابس في مصر يوفر للمرأة فرصة لتحقيق مصدر دخل يؤمّن لها ولأسرتها حياة كريمة، ويساعدها على الارتقاء بمهاراتها، كما يعود المشروع بالمنفعة والفائدة على المدى الطويل لكل المستفيدين».

ويأتي المشروع في إطار الجهود التنموية المتواصلة في المنطقة التي بدأتها مؤسسة القلب الكبير عام 2017 من خلال مشروع تطوير الخدمات الأساسية في صعيد مصر، الذي يشمل برامج للتدريب المهني تهدف إلى تمكين المرأة وتزويدها بالمهارات اللازمة للانضمام إلى صفوف القوى العاملة المنتجة.

كما يهدف المشروع إلى تشجيع مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال المبادرات المتكاملة الرامية لتعزيز ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحديث الخدمات الاجتماعية الأساسية وتحسينها في صعيد مصر، مع التركيز على تحقيق النتائج الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية، وتحسين مستويات المعيشة للمرأة.

ويشمل المشروع مجموعة من البرامج التدريبية والجلسات التوعوية التي من شأنها تعزيز الوعي والتثقيف الصحي لدى المرأة، واستخدام أساليب منع الحمل الصحيحة، وتخفيض حالات الوفاة لدى حديثي الولادة والرضع والأطفال.

مريم الحمادي:

«المشروع يوفر للمرأة فرصة لتحقيق مصدر دخل يؤمّن لها ولأسرتها حياة كريمة».

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متر مربع مساحة مشروع المصنع الذي أسند تنفيذه إلى المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة.