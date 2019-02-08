«جزيرة النور».. 22 نوعاً من الفراشات النادرة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

توّفر «جزيرة النور»، إحدى الوجهات السياحية والعائلية الترفيهية في إمارة الشارقة، لزوارها فرصة التعرف إلى مئات الفراشات الملونة من 22 نوعاً وفصيلة مختلفة تم توطينها من جنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية، لتعد بذلك الوجهة المثالية التي تمزج بين الطبيعة والفنون والفعاليات الترفيهية في إمارة الشارقة.

وتأخذ الجزيرة زوارها في جولة داخل «بيت الفراشات»، الذي تم تصميمه ليحاكي طبيعة الحياة الاستوائية، بسقفه المزخرف، وجدرانه المغطاة بالنباتات المتسلقة دائمة الخضرة، حيث يتولى دليل متخصص مهمة مرافقة الزوار وإرشادهم، وإطلاعهم على المحطات المختلفة من حياة الفراشات الملونة.

وتكشف الجولة للزوار دورة حياة الفراشات، وكيف تضع بيوضها، التي تصبح يرقات، ثم خاردات تختبئ في شرانقها، قبل أن تتحول إلى فراشات ملونة، تطير داخل بيت الفراشات خلف الجدران الزجاجية، إذ يضم البيت أنواعاً نادرة ومتنوعة من الفراشات، أبرزها: الفراشة المورمونية الصفراء، والفراشة حمراء الجناح، وفراشة الطاووس من الفلبين، وفراشة مورفو الزرقاء من كوستاريكا.

وتتيح الجزيرة لزوراها، إلى جانب استكشاف عوالم الحياة البرية للفراشات، فرصة التجول في مرافقها والاستمتاع بخيارات الترفيه التي تقدمها مثل لعبة «الترامبولين» المخصصة لهواة القفز، ومنطقة الألعاب للأطفال.