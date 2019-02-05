الأطعمة المقلية تزيد من احتمالات وفاة النساء

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

أشارت دراسة أميركية إلى أن النساء اللاتي يأكلن الدجاج المقلي يومياً تزيد لديهن احتمالات التعرض للوفاة المبكرة بنسبة 13% عمن يتجنبن تلك النوعية من الأطعمة. وخلصت الدراسة إلى أن الأسماك المقلية ليست أفضل كثيراً للصحة، إذ إن الاحتمالات تزيد في حال تناولها يومياً.

وقال وي باو، كبير الباحثين في الدراسة من جامعة أيوا: «يزيد تناول الأطعمة المقلية من إجمالي السعرات الحرارية، وبالتالي احتمال السمنة المرتبطة بدورها بارتفاع احتمالات الوفاة».

ومن أجل إجراء الدراسة، فحص الباحثون بيانات متعلقة بالأنظمة الغذائية من نحو 107 آلاف امرأة تراوح أعمارهن بين 50 و79 عاماً، ممن شاركن في دراسة مبادرة صحة المرأة في الفترة بين عامي 1993 و2017. وتابع الباحثون المشاركات لنحو 18 عاماً في المتوسط، وخلال فترة المتابعة توفيت 31 ألفاً و588 امرأة، من بينهن 9320 بمشكلات في القلب، فيما توفيت 8358 بسبب الإصابة بالسرطان.

ولتقييم استهلاك الأطعمة المقلية، فحص الباحثون ما قالته المشاركات عن تناولهن أطعمة معينة عندما بدأن التسجيل في الدراسة، من بينها الدجاج المقلي، والأسماك المقلية، والبطاطا المقلية، وأطعمة أخرى مطهوة بالطريقة ذاتها.