«طيران الإمارات»: 20 ألف وجبة نباتية في شهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدّمت «طيران الإمارات» 20 ألف وجبة نباتية لركاب رحلاتها في يناير الجاري. وارتفع الطلب على هذه الأطباق خلال يناير الجاري بنسبة 40% مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وفي استطلاع أجرته مجلة «فيجان نيوز» الشهر الماضي، حصدت «طيران الإمارات» لقب أفضل ناقلة جوية للوجبات النباتية.

وتشمل قوائم «طيران الإمارات» أكثر من 170 وجبة نباتية صرفة (المأكولات الخالية كلياً من المكونات الحيوانية). وتشتهر الناقلة بتوفير أطباق مستوحاة من البيئة المحلية للمحطات التي تخدمها.

وتقدم «طيران الإمارات» أكثر من 100 مليون وجبة سنوياً لركاب رحلاتها الذين يزيد عددهم على 55 مليوناً.