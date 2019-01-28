جلسات قرائية.. بـ «العربية» و«الإيطالية»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تماشياً مع أهداف دار «غالوتشي - كلمات»، التي أطلقتها مجموعة كلمات، خلال مشاركتها في معرض روما للكتاب 2018، نظمت المجموعة التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، سلسلة جلسات قرائية تفاعلية للأطفال العرب والإيطاليين في واجهة المجاز المائية.

وجمعت الجلسات، التي قدمتها لمياء توفيق، ومارتينا بسكيالي، وباولو بيلبي، الأطفال المشاركين على حكايات الكاتبة اللبنانية فاطمة شرف الدين، إذ استمعوا إلى قصص باللغة العربية وأخرى مترجمة للإيطالية، منها «قدماي»، و«يداي»، و«قريب من بيتي»،«والعمة عوشة»، و«ابن سينا». وتعكس الجلسات أهداف الدار التي أنشأتها مجموعة كلمات مشروعاً مشتركاً مع دار غالوتشي الإيطالية، الرامية إلى تعزيز التبادل الثقافي بين دولة الإمارات وإيطاليا، وتسهيل نشر الأدب العربي على نطاق واسع.