«تنانين راقصة» في دبي باركس آند ريزورتس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحتفي دبي باركس آند ريزورتس، بالسنة الصينية الجديدة في دبي، مصطحبة زوّارها في رحلة إلى بلاد «التنين» عبر أجندة فعاليات حافلة بالأنشطة الترفيهية والتنانين الراقصة، من مطلع فبراير المقبل.

وسيتمتع زوّار الوجهة بمسيرات متجوّلة وأنشطة تقليدية تشمل لصق الأمثال والشعارات الصينية، وهو تقليد صيني أصيل يعود إلى آلاف السنين، وفنون الشاي تشاو داو، إضافة إلى السوق الكرنفالية اليومية التي تستعرض الفنون الصينية التقليدية.

وستتزيّن طرقات أجواء دبي باركس آند ريزورتس بالعديد من الفعاليات الترفيهية، مثل تاي تشي، وتغيير وجوه الأوبرا والرقصات الصينية التقليدية، ورقصات التنين يومياً. وسيتمثل أبرز حدث في عرض «دراغون أون ريفر»، الذي سيدهش الحضور بالمؤثرات الصوتية والأضواء المبهرة والألوان المبهجة.