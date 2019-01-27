150 عنواناً تزين مشاركة «الشارقة للتراث» في «القاهرة للكتاب»

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

بـ150 عنواناً من إصداراته؛ يشارك وفد من معهد الشارقة للتراث للمرة الثالثة على التوالي في الدورة الـ50 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يحتفل هذا العام بيوبيله الذهبي، وتتواصل فعالياته حتى الخامس من فبراير المقبل في العاصمة المصرية.

وقال رئيس المعهد، الدكتور عبدالعزيز المسلم: «تسعدنا المشاركة في مثل هذه التظاهرات الثقافية والمعرفية والفكرية، من بينها معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يشكل محطة وفرصة مناسبة للقاء المسؤولين والمعنيين والمشتغلين في التراث، والاطلاع على أحدث الإصدارات في هذا المجال، بالإضافة إلى تعريف المشتغلين بالتراث والباحثين والمختصين من الأشقاء المصريين والعرب ومن مختلف بلدان العالم المشاركين بالمعرض على أحدث إصدارات المعهد، ودوره وجهوده المستمرة في صيانة وحفظ التراث».

وأضاف: «مثلت إصدارات المعهد رافداً مهماً من روافد الثقافة التراثية والشعبية العربية، خصوصاً في العامين الأخيرين، بعدما راكمت عدداً من العناوين المهمة والدراسات الرصينة التي تغطي جوانب من الثقافة الشعبية، ضمن أنشطة المعهد وبرامجه الأكاديمية والعلمية، كما يشارك الوفد في لقاءات مع بعض المؤسسات والهيئات المصرية والعربية المشاركة في المعرض، وحضور ندوات ثقافية وفكرية تركز على التراث ومكانته في المجتمع».

وتضمن الوفد المشارك، الذي يترأسه المسلم، مديرة إدارة العلاقات العامة والتشريفات في المعهد عائشة عبيد غابش، والمستشار الثقافي للمعهد الدكتور أحمد علي مرسي، ومدير المكتب التنفيذي للرئيس فاطمة المرزوقي.