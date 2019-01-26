«مفاجآت نهاية الأسبوع» تحلّ اليوم في «الصفوة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مهرجان دبي للتسوق أن عرض سلسلة «مفاجآت نهاية الأسبوع»، سيحل اليوم في «سيتي سنتر مردف». وأعلن المهرجان أن «ساعة الصفوة» سيقدم عرضاً استثنائياً لزبائن المتجر في سيتي سنتر مردف يتيح لهم استرداد 100% من قيمة مشترياتهم اليوم، وذلك على شكل قسائم يمكن استبدالها في اليوم ذاته فقط حتى الساعة الـ12 منتصف الليل. يشار إلى أنه تشارك في فعاليات «مفاجآت نهاية الأسبوع» ضمن مهرجان دبي للتسوق مجموعةٌ من أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية التي تقدم عرضاً حصرياً، في يوم معين ومركز تسوق محدد، خلال عطلة نهاية كل أسبوع طوال فترة المهرجان حتى الثاني من فبراير المقبل.