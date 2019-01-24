لعبة «PUBG» تدفع شاباً لبنانياً للإنتحار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عثر على شاب يبلغ من العمر 19 عاماً مشنوقاً داخل شقة والديه في بيروت، وأفاد موقع «ليبانون ديبايت» ان لعبة «PUBG» الالكترونية هي من دفعت الشاب إلى الانتحار محذرة من هذه اللعبة الخطرة ليسجل أول حالة إنتحار في لبنان بسبب هذه اللعبة الخطيرة.

وبحسب محاضر الشرطة والتقارير الطبية التي تداولتها مواقع ووسائل إعلام لبنانية عدة فقد عثرعلى الشاب محمد مشنوقا بواسطة حبل معلق قرب حمام المنزل.

واكدت المعلومات المتداولة، عن أن حادثة الانتحارهي نتيجة تأثره بلعبة «PUBG» الشهيرة واقدامه على الإنتحار بسبب تقمص أدوار اللعبة.