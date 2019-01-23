دجاج معدّل جينياً لا يصاب بالإنفلونزا

المصدر: لندن - رويترز

يطور علماء بريطانيون دجاجاً معدلاً جينياً ومصمماً ليقاوم بصورة كاملة الإنفلونزا في نهج جديد لمحاولة منع ظهور وباء بشري مميت.

وقالت أستاذة علم الفيروسات في كلية إمبريال كوليدج لندن والرئيسة المشاركة للمشروع، ويندي باركلاي، إنه من المقرر أن يفقس أول جيل من الدجاج المعدل في وقت لاحق من العام الجاري في معهد روزلين بجامعة إدنبره في أسكتلندا.

وأضافت أن الفكرة تكمن في إنتاج دواجن لا يمكن أن تصاب بالإنفلونزا، وتشكل «عازلاً بين الطيور البرية والبشر».

ويشير متخصصون إلى خطر حدوث وباء إنفلونزا بشري باعتباره أحد مخاوفهم الكبرى.

وقتل وباء الإنفلونزا الإسبانية التاريخي في عام 1918 نحو 50 مليون شخص.

والخوف الأكبر الآن هو أن تنتقل سلالة فتاكة من إنفلونزا الطيور من الطيور البرية عبر الدواجن إلى البشر ثم تتحور إلى وباء يحمله الهواء ويمكنه الانتقال بسهولة بين البشر.

وقالت باركلاي «إذا استطعنا منع فيروس الإنفلونزا من الانتقال من الطيور البرية إلى الدجاج، فسنوقف الوباء القادم من مصدره».