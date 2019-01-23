مصارعة الثيران.. تقليد تاريخي منذ نصف قرن

المصدر: الفجيرة - وام

يجتمع مربّو الماشية كل أسبوع في الفجيرة - في تقليد يصل عمره إلى أكثر من نصف قرن - لتنظيم مسابقات مصارعة ثيران، لتحديد حيواناتهم الأقوى.

وتجري مصارعة الثيران بعد ظهر كل جمعة في حلقة واسعة مسيّجة، حيث تتجمع الحشود في الغالب مع الأطفال الصغار في مجموعات حول السياج، أو يراقب المشاهدون من سياراتهم عندما تنزل الحيوانات إلى الساحة.

ويقوم المنظمون بفحص وزن كل ثور للتأكد من مطابقة الأوزان ضد حيوان ذي حجم مماثل، وتدوم كل معركة عادة نحو أربع دقائق، والفائز هو الثور الذي ينجح في إبعاد المنافس بقرونه.

ولا توجد أية جوائز مالية، لكن الثور الفائز يمكن أن يباع بسعر أعلى في وقت لاحق بسبب قوته. وقال حارب النعيمي (75 عاماً)، وهو مربي إماراتي يملك 20 ثوراً، إن حيواناته كانت دائماً تلقى رعاية جيدة، وأضاف أن المزارعين يشعرون بالفخر لقوة وحيوية الثيران، ويعاملونها معاملة جيدة.