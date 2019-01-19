هاني شاكر ووائل جسار على خشبة «المجاز» 25 يناير

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يستضيف مسرح المجاز في الشارقة 25 يناير الجاري حفلاً فنياً كبيراً، يجمع قامتين غنائيتين مرموقتين؛ هما الفنان هاني شاكر والفنان وائل جسار اللذان سيأخذان الجمهور في رحلة مع الطرب الرومانسي الراقي.

وقال الفنان المصري هاني شاكر: «يشرفني أن أقدم لجمهوري العزيز في إمارة الشارقة، إمارة الثقافة والفن والموسيقى، هذا الحفل الغنائي المميز، وهذا ليس بالجديد على الشارقة فلطالما عودتنا أن تكون حاضنة الفن الراقي والكلمة المعبرة، ويسعدني أن أقدم لجمهوري في الإمارات العربية المتحدة ليلة 25 من يناير على مسرح المجاز باقة من أغنياتي القديمة والحديثة، وأتمنّى أن تكون سهرة تسجل في ذاكرتهم». وأضاف شاكر: «تؤكد الشارقة بمبادراتها وفعالياتها دورها الفاعل في جمع الجماهير من مختلف الثقافات والبلدان على الفن النبيل، ورسالة الموسيقى السامية، فنحن اليوم نعيش في واقع نحتاج فيه إلى كل ما يجمعنا، ويعزز قيم الجمال فينا، فأتمنّى أن تكون هذه السهرة فرصة لنعيش مع الجمهور ليلة سعيدة نقدم فيها أجمل الأغنيات». في سياق متصل، قال الفنان اللبناني وائل جسار: «للشارقة في قلبي مكانة خاصة، فهي ملتقى الفن الأصيل، فكم يسعدني أن أشارك في واحدة من حفلات الإمارة الموسيقية، وأن أطل على جمهوري عبر هذا الصرح الثقافي الحضاري المميز، لنستمتع معاً بمجموعة من الأغاني التي أحبها الجمهور ورددها، كما سنغني معاً -ليلة 25 من يناير- أجمل الأغنيات لمجموعة من عمالقة الغناء العربي». وأضاف: «أعددت مع فريق العمل مجموعة مختارة من الأغاني القديمة والجديدة، لتكون سهرة مسرح المجاز لقاء لا ينسى مع جمهور الإمارات، فهذه المرة الأولى التي أغني فيها على مسرح المجاز في الشارقة، ويشرفني أن أقف عليه، بعد أن استضاف نجوماً كباراً في الغناء والموسيقى».