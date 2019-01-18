جوينيث بالترو: مازلت أرى زوجي السابق وأتحدث إليه كل يوم

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

قالت الممثلة الاميركية الشهيرة، جوينيث بالترو، التي تزوجت في أواخر العام الماضي من المنتج التلفزيوني براد فالتشوك، إنها «مازالت ترى زوجها السابق، وتتحدث إليه كل يوم».

وكانت بالترو (46 عاماً)، انفصلت عن زوجها السابق، المغني البريطاني كريس مارتن (41 عاماً)، نجم فريق الروك الغنائي، «كولد بلاي»، ووالد ابنتها وابنها، في عام 2014، بعد زواج استمر 10 أعوام.

ونقل موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، عن الممثلة الحسناء القول: «أعتقد أننا استطعنا أن نظل أسرة.. إن كريس صديق مقرب جداً. أراه كل يوم، وأتحدث معه كل يوم. لقد كان (الطلاق) صعباً جداً، لكنني أعتقد أنك ترى أن الأطفال قد تخطوا ذلك، لذا فأنا فخورة بنا.. أنا حقاً فخورة».

وأضافت النجمة الشهيرة: «لقد حافظنا على التزامنا بأن يأتي الأطفال في المقام الأول».

وتأتي تعليقات بالترو بعد أن أمضت، أخيراً، مع زوجها الحالي فالتشوك (47 عاماً)، «شهر العسل»، الذي انضم إليهما فيه زوجها السابق كريس، وابنتها (أبل - 14 عاماً)، وابنها (موسيز - 12 عاماً) في جزر المالديف.

ووصفت بالترو «شهر العسل» بأنه كان «عصرياً للغاية»، مضيفة أنه «كان خلال فترة أعياد الميلاد (الكريسماس)».