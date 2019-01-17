عطلة نهاية الأسبوع في دبي.. ترفيه بنكهة عالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، عن قائمة بأفضل العروض الترويجية والأنشطة، التي ستشهدها المدينة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وأكّدت أن زوّار وسكّان دبي سيكونون على موعد مع باقة من الفعاليات الترفيهية ذات المستوى العالمي، خلال عطلة نهاية كل أسبوع من الدورة الـ24 لمهرجان دبي للتسوق، الذي يتواصل حتى الثاني من فبراير المقبل.

وهنا باقة من الفعاليات، التي سترسم البسمة على وجوه زوار دبي، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

للإطلاع على قائمة بأفضل العروض الترويجية والأنشطة، يرجى الضغط على هذا الرابط.