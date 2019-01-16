«أصل الإحساس» يعيد آمال ماهر إلى دائرة النجومية

المصدر: حياة الحرزي - دبي

فرحة عارمة تعيشها المغنية المصرية آمال ماهر هذه الفترة، وذلك بالتزامن مع طرح ألبومها الغنائي الجديد، الذي اختارت له عنوان «أصل الإحساس»، وضم 16 أغنية جديدة من كلمات نخبة من الشعراء العرب، أبرزهم أيمن بهجت قمر، تركي آل الشيخ، تامر حسين، ونادر عبدالله، والملحنون تامر عاشور، ياسر ماجد، وخالد عز، في الوقت الذي تعاملت الفنانة هذه المرة مع كل من الموزعين الموسيقيين طارق مدكور وهاني فرحات.

وأعلنت آمال ماهر على حسابها الرسمي على «إنستغرام»، أن تحضير الألبوم الجديد استغرق عاماً كاملاً من العمل الدؤوب، معربة عن أملها في إيصال أغاني ألبومها إلى كل مستمعيها، متمنية أن يكلل هذا الألبوم كل الجهود التي وضعتها فيه وأمانيها في أن تصل كلماته وأشعاره وإحساس أغانيه إلى قلوب جماهيرها، موجهة في الوقت نفسه الدعوة لوسائل الإعلام المصرية والعربية إلى حضور وتغطية حفلها الغنائي، الذي سيقام مساء الخميس 17 يناير على مسرح قاعة المنارة بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث من المقرر أن تقدم خلاله مجموعة من أغانيها القديمة، إضافة إلى مفاجآت فنية جديدة ومختارات من الألبوم الجديد.

ومن ردود أفعال الوسط الفني على ألبوم ماهر الجديد، بادرت المطربة المغربية سميرة سعيد بتهنئة الفنانة وتسجيل إعجابها بالألبوم الجديد، ناشرة صورة الغلاف على صفحتها الرسمية على «إنستغرام» مبادرة بالتعليق: «بعيداً عن المجاملات المعتادة.. أؤكد لك وبصدق أن ألبوم (أصل الإحساس) بداية نضج فني على جميع المستويات، من غناء وألحان وكلمات وتنفيذ»، وأضافت: «برافو.. سعيدة بكِ».

وعلى صعيد المشاهدات على الصحفة الرسمية للمغنية المصرية آمال ماهر على موقع «يوتيوب»، حققت الأغنيات الجديدة للفنانة على صفحتها الرسمية أرقاماً ملحوظة، بعد أن تجاوز عدد مشاهدات أغنية «بداية بدايتك»، التي كتب كلماتها نادر عبدالله ولحنها ياسر ماجد، أكثر من أربعة ملايين مشاهدة، فيما وصل عدد مشاهدات أغنية «اديني فرصة» لتركي آل الشيخ وعمرو مصطفى حاجز الـ2.8 مليون مشاهدة، أما أغنية «يا ما عز عليا بعادك» لخالد تاج الدين وخالد عز، فقد تجاوزت أكثر من 2.843 مليون مشاهدة، في الوقت الذي حصد كليب أغنية «غاب»، الذي كتب كلماته تركي آل الشيخ ووضع أحانه خالد عز أكثر من 3.222 ملايين مشاهدة، خلال أقل من أربعة أيام من طرحها على الموقع الرسمي. وكانت المغنية المصرية آمال ماهر قد طرحت في عام 2015 ألبومها الغنائي الأخير «ولاد النهارده»، الذي حصد العديد من ردود الأفعال الإيجابية والنجاح المنتظر داخل مصر وخارجها، كما قامت في عام 2016 بطرح مجموعة من الأغاني المنفردة، من بينها دويتو «لو كان بخاطري» مع المغني السعودي راشد الماجد، الذي حقق نحو 92 مليون مشاهدة عبر صفحتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، كما أطلقت في عام 2017 «دويتو» غنائي مع المغني العراقي ماجد المهندس بعنوان «أعترف» حصدت به 27 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، كما أطلقت أغنية منفردة مع فنان العرب محمد عبده بعنوان «بس لحظة» من كلمات تركي آل الشيخ وألحان عبدالرب إدريس.

سميرة سعيد: «أصل الإحساس» بداية نضج فني على جميع المستويات.

أغنية «غاب» حققت أكثر من 3.2 ملايين مشاهدة على «يوتيوب».