«دبي للسياحة» تستقبل أول دفعة من «مدينة الذهب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبلت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) أول دفعة من طلبة المنحة الدراسية «مدينة الذهب»، التي تقدّمها الكلية بالتعاون مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، والتي تضم 20 طالباً.

وسيتمكّن الطلبة عند استكمال البرنامج بنجاح من التقدّم لفرصة الحصول على وظيفة مناسبة لدى أي من أعضاء مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، وبالتالي تمكينهم من الانضمام إلى سوق العمل وهم يمتلكون خبرات عملية.

وقال المدير العام لكلية دبي للسياحة عيسى بن حاضر: إن «منحة (مدينة الذهب) هي باكورة سلسلة مقبلة من المنح والمبادرات التي سيقدّمها صندوق المنح الدراسية لدى الكلية، بالتعاون مع شركاء القطاع».

وأضاف «سعداء بما حققته المنحة من نجاح تمثّل في الإقبال اللافت من طلبات الالتحاق، وسنواصل الجهود لتمكين المواهب الشابة من مواطنين ومقيمين ومساعدتهم على تحقيق النجاح في قطاع السياحة، أحد أسرع قطاعات دبي نمواً وحيوية».

وتجمع منحة «مدينة الذهب» بين التعليم النظري واكتساب الخبرات العملية، وتقدّم للطلبة فرصة التطبيق العملي والمباشر في قطاع تجارة التجزئة.

ويخوض الطلبة المقبولون في المنحة الدراسية حالياً دورة تدريبية للحصول على شهادة تخصص في مجال تجارة التجزئة.