صقور «إف 3» تحلّق بـ 17 لقباً في «بطولة فزاع»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تألق فريق «إف 3» في بطولة فزاع للصيد بالصقور (التلواح)، التي تعد من أبرز بطولات الصيد بالصقور للموسم الجديد لبطولات فزاع التراثية، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية في دبي، بمشاركة واسعة من نخبة من الصقارين وأجود أنواع الطيور.

وتمكّن «إف 3» من الفوز بـ17 مسابقة في الأيام الأربعة الأولى من البطولة التي شهدت منافسات الشيوخ، والتي اختتمت أمس، لتبدأ منافسات العامة التي تستمر على مدار أربعة أيام، وتتضمن 24 شوطاً.

ونجح «إف 3» بقيادة مجموعة من أبرز الصقارين في إحكام سيطرته على الأشواط المخصصة للجير فرخ، ضمن فئة الشيوخ، وسط مزاحمة من «الظفرة» الذي دخل على خط المنافسة في اليوم الأول، كما أحكم سيطرته بشكل كامل في اليوم الثالث على الأشواط المخصصة للجير بيور فرخ، ضمن فئة الشيوخ، وفي اليوم الرابع سيطر بشكل مطلق على أشواط فئة القرموشة (فرخ جرناس).

من جهته، أكد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة فزاع للصيد بالصقور، دميثان بن سويدان، أن البطولة تعد ملتقى سنوياً يتبادل الصقارون من خلاله الخبرات، ويتعرّفون إلى آليات التدريب الأحدث، مشيراً إلى أن المشاركين تمرسوا في عملية اختيار الصقور الأفضل لهذه البطولة تحديداً، كونها الأقوى والأبرز، كما أصبح الصقارون متمرسين في تحديد الأشواط المناسبة لكل صقر، والدليل وجود سيطرة من بعض الصقارين على المراكز الأولى في أشواط معينة.

وأوضح بن سويدان أن البطولة تشهد تطبيق أعلى معايير التحكيم، لضمان دقة النتائج عبر مواصلة استخدام «الحلقة الذكية» التي تركب في الصقور، كما حدث في السنوات الماضية، مع وجود أعضاء من لجنة التحكيم من أصحاب الخبرة في السباقات.

بينما أعرب الصقّار خليفة أحمد بن مجرن محمد الكندي، من فريق «إف 3»، عن سعادته بالتألق في بطولة فزاع للصيد بالصقور، إذ حصد فريقه العديد من البطولات والمراكز المتقدمة في منافسات الشيوخ. وقال: «سعداء بهذه البداية؛ ونتطلع إلى حصد المزيد من البطولات خلال الأيام المقبلة، على الرغم من أن المنافسات ستشهد مزيداً من القوة، لتقارب المستويات بين المشاركين، إذ تضم البطولة نوعية متميزة من الصقور في كل فئة».

وأشار الكندي إلى أن كل شوط له ظروفه التي تختلف من آن لآخر، سواء بسبب صحة الطير، أو العوامل الجوية، ولكن في النهاية الخبرة موجودة، والتدريبات مستمرة، والآمال معقودة دوماً لتحقيق أفضل النتائج.

من ناحيته، قال الصقار سيف غانم، من فريق (إم آر إم)، إن «طموحات الفريق كبيرة في كل الأشواط، سواء التلواح أو الطائرة اللاسلكية التي يشارك فيها الفريق منذ سنوات عدة، ونجح في تقديم طيور قوية»، موضحاً أن الفريق يشارك بـ15 طيراً في البطولة التي تعد أقوى وأهم البطولات، ليس في الإمارات فحسب، وإنما على مستوى المنطقة. وتنطلق، اليوم، منافسات اليوم الخامس لبطولة فزاع للصيد بالصقور (التلواح)، بتدشين مسابقات العامة. وتستمر البطولة حتى 16 الجاري، بفئات مختلفة في كل يوم، لتكون بمثابة مهرجان يومي لتقديم أقوى العروض بوساطة أمهر الصقارين، وأفضل الصقور.

خليفة بن مجرن الكندي:

«سعداء بهذه البداية؛ ونتطلع إلى حصد المزيد من البطولات خلال الأيام المقبلة».