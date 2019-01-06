دور العرض الإماراتية والخليجية تستعد لفيلم «122»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستقبل جميع دور العرض السينمائية في الإمارات والخليج فيلم الإثارة والتشويق العربي «122»، للمخرج ياسر الياسري، يوم 10 يناير الجاري، وذلك بجميع قاعات العرض السينمائية ثنائية الأبعاد، وقاعات العرض المتخصصة لتقنية 4DX وMX4D.

ويأتي عرض فيلم «122» بعدما بدأ عرضه الرسمي في جمهورية مصر العربية هذا الأسبوع، محققاً نجاحاً وردود فعل إيجابية من النقاد والمتابعين السينمائيين والإعلاميين، متخطياً، بعد ثلاثة أيام عرض، حاجز الثلاثة ملايين جنيه مصري.

ويحمل «122» كثيراً من المفاجآت المشوقة، خصوصاً أن الفيلم يعدّ الأول في تاريخ السينما المصرية بتكنولوجيا 4D، وجهّز للإثارة والإبهار متضمناً عناصر المفاجأة المتعددة.

وتدور أحداث فيلم «122» في إطار قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهما ظروف الحياة إلى الدخول في عالم من العمليات المشبوهة، ولكنهما يصابا بحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليبدأ في مواجهة أسوأ كابوس في حياتهما.

ويضم فيلم «122» العديد من النجوم، من بينهم طارق لطفي، أحمد داوود، أمينة خليل وأحمد الفيشاوي، بجانب محمد ممدوح ومحمد لطفي (ضيفي شرف)، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، تصوير أحمد كردوس، ديكور أحمد فايز، مونتاج عمرو عاكف منتج فني محمد نصار ومخرج منفذ محمد الطحاوي، وقام سيف عريبي بتأليف موسيقى الفيلم.

الفيلم من إنتاج سيف عريبي، وهو مؤلف موسيقي بجوار تأسيسه لشركة مقام للإنتاج الفني، التي قدمت فيلمي الإثارة والأكشن الناجحين «الهرم الرابع»، ثم «القرد بيتكلم»، وتصدّر الفيلمان شباك التذاكر المصري خلال عرضهما بموسم عطلة منتصف العام الدراسي في عامي 2016 و2017.

الأول في تاريخ السينما المصرية بتكنولوجيا 4D