ضاحي خلفان: محمد بن راشد قائد ملهم نشأ بين عملاقين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، إن الكلمات تعجز عن وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤكداً أن فلسفة التغيير والتطوير راسخة لدى سموه «فهو قائد حقيقي في التغيير نحو الأفضل»، لافتاً إلى أنه حتى في أشد الأزمات، لم يجد سموه إلا إيجابياً، يسعى إلى شحذ همم الرجال، وبث تلك الروح في الجميع.

نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي: - «إذا اعتبرنا الشيخ زايد والشيخ راشد من المؤسّسين الأوائل، فإن محمد بن راشد هو الرجل الثالث في المنظومة المؤسّسة لدولة الاتحاد». - «لدى محمد بن راشد لا مجال للتراخي في الأمن، لكن بإجراءات لبقة لا تخيف الناس، بل تشعرهم بالاستقرار».

وأشار إلى أن سموه سعى إلى التطوير مبكراً، وإرضاء المتعاملين، وتقديم خدمات حكومية رفيعة المستوى، إذ «قضى على الطوابير، وقام بزيارات ميدانية، ونزع الزجاج، وجعل الحوار بين المراجع والموظف، وأمر بأن تكون أبواب المسؤولين مفتوحة، وكان يريد من الزيارات الميدانية إرساء مبدأ أن يكون المسؤول قادراً على استقبال المراجعين في أي لحظة، منجزاً معاملاتهم بأسرع وقت».

وأضاف خلفان خلال الحلقة الخامسة من برنامج «50 عاماً للوطن»، مساء أول من أمس، على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «قائد نشأ بين قائدين عملاقين، هما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، وعندما نبحث في سيرة هذا القائد الكبير، وكيف بدأ حياته، حيث كان يحضر نقاشات زايد وراشد في الشأن الاتحادي، وفي الدولة الاتحادية المقبلة، نجد أنه قد أسهم بشكل كبير في تأسيس دعائم وركائز الاتحاد، وكان رغم صغر سنّه بمثابة المقرّب لوجهات النظر».

وتابع: «كثيراً ما كنا في مجلس الشيخ راشد بن سعيد - رحمه الله - حين يطلب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونحن نعلم أن والده سيطرح عليه موضوعاً ما، ويستشيره في شيء ما، حول هذا أو ذاك الشأن الاتحادي، لهذا السبب أقول إننا إذا اعتبرنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، من المؤسسين الأوائل، فإن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هو الرجل الثالث في المنظومة المؤسِّسة لدولة الاتحاد».

عودة إلى 1968

وفي عودة إلى عام 1968 عندما عيّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منصب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعمره 19 عاماً، قال الفريق ضاحي خلفان «لاشك في أن الشيخ راشد، رحمه الله، رأى فيه سمة القائد العسكري المواظب والقادر على أن يلعب هذا الدور في ذلك الوقت، حيث كان حفظ الأمن والاستقرار مهماً جداً في الإمارة، كذلك عندما تم تعيينه وزيراً للدفاع، وكان عمره 22 عاماً، وهي ثقة نابعة من جديته في العمل ونظرته الثاقبة، والثقة والأمل في أن يكون الرجل الصحيح في المكان المناسب». وحول علاقته مع الشيخ زايد؛ قال «لقد كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ينظر دائماً إلى الشيخ زايد نظرة القائد الوالد، تماماً كنظرته للشيخ راشد، وفي أزمة من الأزمات التي مرّت في السنوات الأولى على الاتحاد، وكنت مع صاحب السمو وهو يقود السيارة، خطر لي أن أسأله هل يعتقد أن هذا الخلاف في وجهات النظر سيؤدي إلى تفكك الاتحاد، ليرد علي قائلاً: (نحن نقول وجهة نظرنا بكل صراحة وشفافية، لكن في نهاية المطاف ما يأمر به الشيخ زايد سينفذ)، يومها شعرت بأن هذا الاتحاد سيستمر، ويظل قوياً مدى الحياة، طالما هناك رجال أمثال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم»، وأضاف «في أحرج الأزمات لم أر سموه محبطاً؛ فهو إيجابي في كل الظروف، وقادر على شحذ همم الرجال، وبث هذه الروح الإيجابية التي جعلت دولة الإمارات ذات سمعة عالمية قوية».

نهج

وأكمل الفريق ضاحي خلفان تميم، في الحوار الذي أداره المذيع الإماراتي محمد الكعبي، على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي: «عندما تدرس شخصية صاحب السمو، تجد أنه كان شاباً بين الكبار في بداية حياته، والآن وهو في هذا العمر مع الشباب، يريد أن يعلّم الأجيال الشابة والقادمة على القيادة، وأن يشرف عليها، ويُنشئ قادة ومسؤولين، كما رعاه من قبل كل من الشيخ زايد بن سلطان، والشيخ راشد بن سعيد، رحمهما الله، وهذا نهج قادتنا الأوائل، وهو يقود هذه المدرسة اليوم بكل اقتدار وإبداع، حيث يرى في الشباب المستقبل، وقد كان شاباً بين كبيرين، وهو الآن كبير بين الشباب».

وتحدث نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، عن المشروعات التي نفذها صاحب السمو منذ توليه دبي، مبتكراً ومحدثاً نقلة نوعية في صناعة المدن الحديثة، بشهادة خبراء الجودة حول العالم، إذ تعد دبي الخامسة بين أفضل المدن بالعالم، ومن بين الـ10 الكبار في تقديم الدعم اللوجستي عالمياً، ووصل عدد المسافرين في مطار دبي إلى مليار مسافر. وأكد خلفان حرص سموه على عدم التراخي في مسألة أمن الدولة، في الوقت الذي يريد لهذه الإجراءات والتدابير أن تكون لبقة وسلسلة، ولا تخيف الناس، بل تشعرهم بالأمن والاستقرار، مضيفاً: «إن كان لي من كلمة في ختام هذا اللقاء، أقول إننا عاجزون عن تقديم الشكر والثناء والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونتمنى له، بإذن الله تعالى، الصحة والعافية وطول العمر، وهو أستاذ كبير وقائد ملهم، يلهم من معه، فيسير على نهجه».

مواكبة لـ «50 عاماً للوطن»

تأتي حلقات برنامج «50 عاماً للوطن» في إطار مواكبة تلفزيون دبي بقنواته المتعددة للتغطية الخاصة بمناسبة الاحتفاء بمرور 50 عاماً من عطاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للوطن.

ويستضيف البرنامج عدداً من الشخصيات والقيادات البارزة، ممن عايشوا مسيرة قائد استثنائي، للحديث عن صفاته القيادية، ورؤاه الاستراتيجية.