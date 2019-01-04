بودابست عروس الدانوب

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

يعتبر نهر الدانوب أطول نهر في الاتحاد الأوروبي، حيث يبلغ طوله نحو 3000 كيلومتر، ويمر النهر عبر أوروبا من وسطها إلى شرقها. ويلقّب نهر الدانوب بنهر العواصم، كونه يمر من أربع عواصم أوروبية. ويبدأ النهر عند مدينة دوناوشينغن الألمانية في ملتقى نهري بريج وبريجش اللذين ينبعان من الغابة السوداء في ألمانيا. ويواصل النهر جريانه عبر 10 دول أوروبية، ثم يصب في البحر الأسود مكوناً دلتا تشترك فيها ثلاث دول، هي رومانيا ومولدافيا وأوكرانيا.

بودابست هي عاصمة المجر وأكبر مدنها والمركز السياسي والاقتصادي والصناعي للبلاد. وقد أصبحت بودابست مدينة واحدة بعد اتحاد مدينتي بودا وأوبودا، (أي بودا القديمة)، على الضفة الغربية من نهر الدانوب مع مدينة بست على الضفة الشرقية سنة 1873.

وستقلع «فلاي» الى مدينة بودابست اعتباراً من يونيو المقبل بواقع رحلة يومياً. وتمكنت «فلاي دبي» انطلاقاً من مركزها التشغيلي في دبي من بناء شبكة وجهات تصل الى أكثر من 90 وجهة في 48 بلداً حول العالم، وخلال العقد المقبل سينمو أسطولها من الطائرات ليصل الى 296 طائرة. وتغطي شبكة فلاي دبي اسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا، اضافة الى شبه القارة الهندية.

وتعدّ مدينة بودابست المدينة الأكثر شعبية في الاتحاد الأوروبي وواحدة من أجمل المدن في أوروبا، وهي عاصمة هنغاريا والمدينة التي تحتل المركز الأول في عدد السكان، حيثُ يبلغ عدد السكان فيها ما يقارب ثلاثة ملايين و303 آلاف و786 نسمة. وهي مدينة ومقاطعة في الوقت ذاته، وكانت قديماً مستوطنة وأصبحت لاحقاً العاصمة الرومانية، واحتلها المجريون في أواخر القرن التاسع عشر. مدينة بودابست الآن هي مدينة مهمة ومركز للفن، والتجارة، والإعلام، والسياحة، والترفيه.

تعد بودابست من أجمل المدن في أوروبا، وتلقب باسم جوهرة الدانوب وقلب أوروبا ومدينة المنتجعات، وتمتلئ بالأماكن الجميلة والمهمة، ومن أكثر هذه الأماكن زيارة:

جسر السلسلة المعلّق

جسر السلسلة Chain Bridge في مدينة بودابست هو أول جسر حجري دائم يربط بين منطقة التلال (بودا) بأرض السهل (بست)، طوله 380 متراً وعرضه 14.8 متراً، ويعتبر المعبر الدائم الثاني على طول نهر الدانوب في هنغاريا. ويعتبر من أماكن السياحة في بودابست وأحد المباني الرمزية في بودابست، والجسر الأكثر شهرة على نطاق واسع من العاصمة المجرية، وقد تم بناؤه في القرن الثامن عشر.

قلعة بودا

قلعة بودا Buda Castle من أشهر الأماكن السياحية في بودابست، وهي من القلاع التاريخية وجزء من موقع التراث العالمي في مدينة بودابست، وكانت مقر إقامة ملوك الدولة، وقد تم الانتهاء من بنائها في عام 1265، ويحدّها من الشمال ما يعرف باسم منطقة القلعة، التي تشتهر بمنازلها وكنائسها التي تعود إلى القرون الوسطى.

جزيرة مارغريت

تعتبر جزيرة مارغريت في بودابست المكان الأمثل للهروب من صخب وسط المدينة بمساحاتها الخضراء الشاسعة وحدائقها المزهرة، وأشجارها المعمرة، وهي جزيرة يصل طولها إلى 2.5 كم وعرضها 500 متر في وسط نهر الدانوب. الجزيرة تعد من اهم أماكن السياحة في بودابست هنغاريا، فهي تضم الكثير من وسائل الترفيه، مثل ممرات المشي الرومانسية، وآثار العصور الوسطى، وحديقة حيوان صغيرة، وغيرها.

حصن فيشرمان

حصن فيشرمان Fisherman’s Bastion هو بلاشك أحد أهم معالم بودابست السياحية، وقد تم بناء أبراج الحراسة الجميلة التي تزيد من زخرفية الحصن في القرن التاسع عشر لتكون بمثابة برج مراقبة لأجمل المشاهد البانورامية للمدينة، بما في ذلك قلعة بودا.

مبنى البرلمان المجري

يعتبر مبنى البرلمان المجري واحداً من أهم معالم السياحة في بودابست المجر، فهو مثال رائع لفن العمارة القوطية الجديدة، على الرغم من أنه يتضمن خصائص كثيرة لفنون العصر الباروكي وعصر النهضة، ويزيد عمره على 110 أعوام، ويحتل المرتبة الثالثة كأكبر مبنى للبرلمان في العالم.

ميدان الأبطال

تم إنشاء ميدان الأبطال Hősök Tere في عام 1896 للاحتفال بالذكرى السنوية الألف لتأسيس المجر، وأكثر ما يميزه هو النصب التذكاري للألفية، وهو من أكبر وأكثر التماثيل المثيرة للإعجاب داخل الميدان الذي يعتبر واحداً من معالم السياحة في بودابست والأكثر زيارةً.

من أجمل المدن في أوروبا، وتلقب بـ «جوهرة الدانوب» و«قلب أوروبا» و«مدينة المنتجعات».